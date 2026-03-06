Бяхме свидетели на едно изключително добросъвестно отношение на правителството на ОАЕ, което каза, че абсолютно всички туристи няма да доплащат за своя престой за времето, в което летищетое било затворено. Това заяви в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма.

„За времето, за което летището е отворено и всички са свободни да пътуват накъдето искат, е възможно да има допълнително заплащане“, отбеляза проф. Драганов. Той коментира, че туроператорите са поставени в тежка ситуация от гледна точка на това, че те самите нямат инструментариум, с който да съдействат за евакуацията на своите клиенти. „Туроператорите нито имат техни самолети, нито имат техни хотели”, посочи Драганов.

„Имаме самолет, който има предварително закупени билети, неговите пътници чакат на летището и той отива да ги прибере, тъй като полетите са отворени. Само че самолетите, които би трябвало да извозват клиенти на туроператори, не са за този ден и час и въпреки това те казват: Качвайте се”, каза той.

МВнР: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

По думите на Дарина Василева, управител на туристическа агенция, от комуникацията с Министерството на туризма и МВнР е разбрала, че всъщност за туроператорите не е взето решение как ще бъдат върнати техните туристи.

„От Кризисния щаб ни казаха, че това не е приоритет и с приоритет ще бъдат върнати туристи, които са болни, хора с малки деца и възрастни хора. От репортажа, който ние видяхме по медиите, разбрахме, че всъщност вместо болни и възрастни хора от самолетите излязоха публични личности, докато нашите хора продължаваха да стоят в Дубай”, каза тя. По думите ѝ туроператорите в момента са поставени в патова ситуация, в която трябва да се оправят сами в Дубай и да търсят всякакви начини да приберат своите туристи.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова