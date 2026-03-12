Кейт Уинслет ще изиграе главната женска роля в предстоящия фентъзи епос на Анди Съркис „Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл“. 50-годишната актриса ще бъде в Нова Зеландия от май до октомври, за да заснеме сцените си в предстоящия проект. Режисьорът Питър Джаксън прекараха по-голямата част от миналата година в опити да я убеди да участва.

Новият филм ще разгледа периода между края на трилогията „Хобит“ и началото на „Властелинът на пръстените“, като се фокусира върху търсенето на Ам-гъл. Анди Съркис, който изигра Ам-гъл чрез моушън кепчър в оригиналната трилогия, се завръща, за да режисира и да изиграе отново същия персонаж.

Очаква се Илайджа Ууд и сър Иън Маккелън също да се завърнат в ролите си на Фродо Бегинс и Гандалф.

Редактор: Дарина Методиева