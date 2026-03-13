Снимка: iStock
-
Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско, настояват за залавяне на водача
-
Автобус със студенти се запали в движение на пътя Казанлък – Стара Загора
-
Как функционират медицинските хеликоптери у нас
-
Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж
-
Над 6 часа оперираха Малена Замфирова в Австрия
-
Лютиер остана без дом след пожар
В ход е издирвателна операция
Американски военен самолет се е разбил в Ирак. Kомандването на САЩ посочва, че на борда е имало петима души, като не се съобщава каква е съдбата им. Самолетът е голяма товарна машина Stratotanker. В инцидента са участвали два летателни апарата от този тип - единият успял да кацне, а другият се разбил.
Американски изтребители бяха свалени погрешка близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)
В съобщението на Централното командване се казва, че не става дума за вражески или приятелски огън, както и че тече издирвателна операция.
Междувременно френски войник беше убит, а петима ранени при обстрел на базата им в Ирак. Предполага се, че става дума за дрон от Иран. Французите са били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.
Последвайте ни