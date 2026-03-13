Американски военен самолет се е разбил в Ирак. Kомандването на САЩ посочва, че на борда е имало петима души, като не се съобщава каква е съдбата им. Самолетът е голяма товарна машина Stratotanker. В инцидента са участвали два летателни апарата от този тип - единият успял да кацне, а другият се разбил.

В съобщението на Централното командване се казва, че не става дума за вражески или приятелски огън, както и че тече издирвателна операция.



Междувременно френски войник беше убит, а петима ранени при обстрел на базата им в Ирак. Предполага се, че става дума за дрон от Иран. Французите са били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.

Редактор: Станимира Шикова