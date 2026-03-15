Полицията в Кения задържа китайски гражданин, заподозрян в опит за контрабанда на над 2200 живи мравки от страната. Арестът бил осъществен на летището в кенийската столица Найроби. В багажа на 27-годишния Чжан Къцюан били открити 1948 градински мравки, опаковани в специални лабораторни епруветки, заедно с още приблизително 300 насекоми, скрити в ролки тоалетна хартия. Този вид мравка, Messor cephalotes, е търсен от колекционери, които ги отглеждат като домашни любимци. Съдът е разрешил на правоохранителните органи да задържат заподозрения под стража, докато разследването продължава.

Разследващите смятат, че Чжан Къцюан не е действал сам. Смята се, че още трима съучастници може да са били замесени в схемата за контрабанда, а самият заподозрян е бил в Кения около две седмици като част от операцията. Правоохранителните органи го подозират и в участие в друг опит за контрабанда на мравки миналата година.

Учени установиха, че мравките помнят своите врагове и таят злоба към тях

► Предишни случаи на контрабанда

През април 2025 г. двама подрастващи от Белгия бяха арестувани с 5000 мравки. След съдебния процес им беше предложен избор: да платят глоба от 7700 долара или да излежат една година затвор.

В друг свързан случай двама мъже от Кения и Виетнам бяха арестувани с 400 мравки. Съдът им даде и възможност да изберат глоба или лишаване от свобода.

Чжан Къцюан обаче успя да избегне ареста. След това паспортът му беше подложен на ограничения за пътуване, съобщава "Ройтерс". „Любителите на мравки плащат големи суми пари, за да поддържат колонии в големи, прозрачни контейнери, известни като формикарии, които буквално предоставят прозорец към сложните социални структури и поведение на този вид“, се казва в съобщението.

Службата за дивата природа добави, че подобна пратка мравки от Кения е била конфискувана в Банкок, което предполага съществуването на широко разпространена и организирана мрежа за контрабанда на мравки

