Пет ракети удариха международното летище в Багдад в неделя. Петима души са ранени - четирима охранители и един инженер, съобщи медийната клетка за сигурност на иракското правителство.

Ракети са поразили и инсталация за опресняване на вода, а други са паднали край затвор със заподозрени от „Ислямска държава" и иракска авиобаза до американско дипломатическо съоръжение. Министерството на правосъдието предупреди по-рано, че атаките застрашават сигурността на затвора "Ал-Карх", в който се намират хиляди заподозрени от ИД, прехвърлени наскоро от Сирия.

Иран изстреля ракети по американски бази в Катар и Ирак. Предупреждение в Бахрейн

Атаката е поредната в серия от ежедневни удари на проирански групировки срещу американски съоръжения в Ирак. В събота дрон порази американското посолство в Багдад, а трима ирански бойци бяха убити при удари, приписвани на САЩ. От началото на военните действия Ирак е затворил въздушното си пространство и е преустановил въздушното движение в страната.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева