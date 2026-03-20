На срещата на върха в Брюксел всеобщо възмущение предизвика блокирането от Унгария на големия заем за Украйна. Премиерът Виктор Орбан отново посочи спрените доставки по тръбопровода "Дружба" за отказа да свали блокадата на отпускането на парите.

На среща в края на 2025 година Орбан се съгласи за отпускането на заема и решението му в последствие да се отметне допълнително нагнети атмосферата. Още повече, че заедно с Чехия и Словакия, Унгария по-рано договори с евросъюза да не плащат частта от заема, която се пада на тях.

Германският канцлер поиска от Европейската комисия да потърси начин парите да бъдат отпуснати въпреки блокадата на Будапеща. И се закани, че ще се търсят промени, които да гарантират, че подобно поведение няма да е възможно вбъдеще.

"Съгласихме се, че няма как просто да приемем това, което стана на Европейския съвет. Ще има последствия. Последствия, които ще отидат далеч отвъд сегашния конкретен случай. Ще трябва да обсъдим проблема пак. Включително по отношение на основните неща, като европейския бюджет", заяви германският канцлер Фридрих Мерц.



От своя страна френският президент Еманюел Макрон подчерта: „Не трябва да правим компромиси с нещо, което е без прецедент. Когато държавните и правителствените глави се споразумеят за решение, то трябва да бъде спазено. В противен случай, това подкопава самия смисъл на нашите разговори. Така че за мен няма План "Б", защото План "А" трябва да бъде спазен. Доверието в Европейския съвет зависи от това“.

