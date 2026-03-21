16 хиляди фиданки получиха в Димитровград в Деня на гората. Хората в града извиха опашки, за да получат както плодни дръвчета, така и брези, дъб, бряст и чинари, които да засадят в дворове и междублокови пространства. Анализът на доброволците показва, че заради климатичните промени горите в България имат нужда от подновяване.

Кал и отсечени дървета в „Дружба” месец след ремонта на парното​



„Миналата година посетихме 46 български града. Този сезон ще достигнем 6 милиона засадени дървета”, коментира Никола Рахнев, създател на „Гората.бг“:

