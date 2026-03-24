Европейският съюз и Австралия приключиха преговорите по споразумение за свободна търговия, обявиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и австралийският премиер Антъни Албанезе. Това е кулминацията на осем години преговори, които целяха да премахне митата и търговските бариери между двете страни.

Споразумението отразява засиления интерес на Европа към Индо-тихоокеанския регион и идва след сключване на подобни търговски сделки с Индонезия през септември и с Индия през януари.

"Днес създаваме история в един свят, който се променя дълбоко, свят, в който световните сили използват митата като лост и веригите за доставки като уязвими места, които да бъдат експлоатирани. В историята, която създаваме, отворената, основана на правила търговия дава положителни резултати. Доверието е по-важно от сделките", заяви Фон дер Лайен в Канбера.

Тя и Албанезе представиха и ново партньорство между Австралия и ЕС в областта на сигурността и отбраната.

"То ще даде тласък на сътрудничеството в отбранителната промишленост, киберсигурността, икономическата сигурност, борбата с тероризма, борбата срещу всички форми на омраза и противодействието на хибридните заплахи", посочи австралийското правителство в изявление.

Преди да бъде подписана официално, сделката се нуждае от одобрението от държавите членки на ЕС, Европейския и австралийския парламент.

