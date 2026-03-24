В германския град Урсберг подготовката за Великден вече тече усилено. Още от средата на септември посетители от цялата страна отиват там, за да наблюдават на живо процеса по варене и боядисване на великденски яйца от местни ферми. Те се боядисват по рецепта, останала непроменена вече 70 години. Методът за сваряването им обаче остава търговска тайна.

Фермерският магазин и възможността да се наблюдава производственият процес превръщат мястото в популярна дестинация не само за семейства, но и за търговци и местни фирми, които от години купуват великденски яйца от Урсберг.

В пиковия сезон в работилницата се варят и боядисват до 34 000 яйца на час.

