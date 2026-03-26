Антъни Делон разясни причините за неявяването си в съда по делото, заведено от сестра му Анушка за разпространение на аудиозапис от личен разговор с баща им. В писмо, публикувано в социалните мрежи, най-големият син на легендарния актьор посочи, че професионалните му ангажименти и решението му да сложи край на съдебните спорове са в основата на неговото отсъствие.

Докато Анушка и Ален-Фабиен Делон се изправиха един срещу друг в съдебната зала в Париж на 17 март, Антъни Делон обясни, че се намира на 600 километра от столицата. Той участва в снимките на телевизионния филм „Убийства в Сен Емилион” в Нова Аквитания и уточни, че е ангажиран във всички снимачни дни. Актьорът подчерта, че е решил да не бъде защитаван в този процес, тъй като неговата борба е приключила в деня, в който баща му е починал в дома си в Души.

„Не желая адвокат да прави възпалени и унизителни изказвания, понякога прекомерни по адрес на Анушка”, заяви Антъни Делон. Той допълни, че подобни процедури вредят на семейството и на паметта на баща му. Актьорът вече е оттеглил и единствената жалба за клевета, която беше подал срещу сестра си, с мотивите, че процедурата вече няма основание и семейството трябва да пази достойнството на покойния си баща.

Делото, в центъра на което е аудиозапис от 5 януари 2024 г., е заведено от Анушка Делон за „използване, съхранение или разпространение на документ или запис, придобит чрез нарушаване на личния живот”. Тя обвинява Ален-Фабиен в публикуването на записа в Instagram, а Антъни – в неговото разпространение. Антъни Делон разказа, че е чул записа за първи път по новинарски канал и в него е открил твърдението: „Татко, карат те да изглеждаш като изкуфял старец и Антъни ще те постави под настойничество”. Според него тези думи са целели да го отчуждят от баща му.

В края на своето изложение Антъни Делон отбеляза, че отношенията със сестра му вече са „донякъде сърдечни” след среща в Париж преди два месеца. В деня на съдебното заседание е направен и опит за посредничество с Ален-Фабиен, за да бъде намерено решение по въпросите с наследството и да се сложи край на напрежението в семейството.

Редактор: Мария Барабашка