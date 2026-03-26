Военните действия в Иран и нарастващото напрежение в региона поставят въпроса дали е възможна ескалация и по вода, включително в стратегическия Ормузки проток. Темата коментира бившият военен министър Ангел Найденов в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му информацията за съвместни военноморски учения между Иран, Китай и Русия е недостоверна. Той допълни, че обект на удари са иранските военноморски кораби, което прави подобен сценарий малко вероятен.

Пентагонът обмисля пренасочване на военна помощ за Украйна към Близкия изток

Найденов съобщи за сериозни загуби за иранския флот. "Унищожени са 82% от военните кораби на Иран и значителна част от патрулните кораби и бързоходните катери“, информира той. Според него не е изключено да се провеждат действия, свързани с миниране, но това за него е невъзможно при наличие на мини. Той подчерта още, че по иранското крайбрежие няма достатъчно прикритие след нанесените удари.

По отношение на евентуално деблокиране на протока Найденов бе категоричен, че липсва широка международна подкрепа. „Няма страни, които да са отговорили положително за отблокирането на протока“, коментира той. Основната цел остава да се осигури свободно корабоплаване, като според него се обсъждат няколко варианта - от ескорт на търговски кораби до по-мащабни военни операции. В същото време цените на петрола се вдигнаха с повече от 2 долара за барел, което според бившия военен министър е знак за намаляващия оптимизъм за бързо решение.

Международната морска организация: 2 000 кораба и 20 000 моряци са блокирани в Ормузкия проток

Найденов отбеляза и признаци за разширяване на конфликта, включително напрежение в Южен Ливан, както и ограничени възможности за военни доставки. "Има предел на запасите, а това влияе както на конфликта в Близкия изток, така и на войната в Украйна. Въпреки това положителен сигнал е, че се разглежда предложението за мир от Иран, макар перспективите да остават несигурни", категоричен е анализаторът.

