Съобщава се за експлозии в ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн
Мащабна иранска ракетна атака е насочена срещу страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Съобщава се за експлозии в ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн, предава Агенция „Фарс“.
Сирените за въздушна тревога в Бахрейн бяха задействани, а Обединените арабски емирства съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са активирани заради заплаха от ракетни удари, предаде „Ройтерс“. Очевидци казаха пред репортер на британската новинарска агенция, че в катарската столица Доха са се чули взривове.
Кувейт: Гражданите да останат по домовете си след полунощ
Редактор: Ивета Костадинова
