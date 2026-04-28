Стрелба в центъра на Атина. Изстрелите са били произведени на партера на Апелативния съд в гръцката столица. Четирима души са леко ранени.

Малко преди това е имало друга стрелба в Керамикос, където 89-годишен мъж е открил огън с ловна пушка в магазин, ранявайки служител. Информацията сочи, че извършителят на второто нападение е същият 89-годишен, който според свидетелски показания, след като избягал от Керамейкос, пътувал до съда с такси.

Съдебната палата е евакуирана, а властите са открили ловната пушка на извършителя. Самият той не е задържан все още и по първоначална информация е успял да избяга.