Снимка: Стопкадър
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Защо вместо трева, там има парчета асфалт, счупени плочки, павета и камъни
Парчета стар асфалт, счупени плочки, павета и камъни са били изхвърлени в зелените площи край ремонтирания столичен булевард „Александър Стамболийски“ в района на „Западен парк“. За проблема сигнализира инженер-лесовъдът Калин Делийски, след като ремонтът на пътната отсечка беше завършен и пуснат в експлоатация.
След обновяването булевардът разполага с нова настилка, ремонтирани тротоари, подменени трамвайни релси и нови спирки. Според Делийски обаче част от строителните отпадъци и неизползваните материали не са били извозени, а са останали в зелените площи около трасето.
По думите му районът е разположен върху едни от най-плодородните почви в България – смолници, които се отличават с високо съдържание на хумус и почти липса на камъни. След ремонта обаче в почвата са били насипани различни строителни материали – от фракции за основа на тротоари до едри камъни, парчета плочки и павета.
Започва строителството на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София
Според експерта проблемът е прикрит с тънък слой почва, което създава привидно добър вид на терените. С течение на времето обаче строителните отпадъци могат да действат като дренаж, да намалят влагата в почвата и да доведат до изсъхване на тревната растителност.
След като е станал свидетел на дейностите, Делийски е подал три сигнала до Столичната община. Последвали проверки и уверения, че установените нередности ще бъдат отстранени. След запитване на NOVA от Общината са извършили нова проверка, която е потвърдила наличието на строителни отпадъци в зелените площи. От строителя е било изискано в спешен порядък да почисти терените, да премахне отпадъците, да положи хумусен слой и да възстанови озеленяването.
Ден след разпореждането на Общината на място вече са започнали дейности по почистване и възстановяване на терените. Към момента работата по отстраняването на проблема продължава.
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