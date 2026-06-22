Най-малко трима души загинаха, а други петима са ранени при стрелба в училище в централната част на Филипините, съобщи полицията. Униформените все още не са установили мотива за нападението. То се случило около 9 ч. сутринта в Националната гимназия „Сан Хосе“ в град Таклобан, провинция Лейте.

„Ранените бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения за лечение“, се посочва в изявление на регионалната полиция.

Държавната телевизия PTV съобщи, че двама ученици били арестувани, като единият е задържан на мястото на престъплението. „Полицията на Филипините вече е задържала заподозрените. Те реагираха бързо“, заяви президентският говорител Клер Кастро, цитирана от АФП.

Непълнолетен стреля с газов пистолет в центъра на Павликени

Припомняме, че през 2022 г. трима души, сред които бивш кмет на града, бяха убити при стрелба преди церемонията по дипломирането в университета „Атенео де Манила“ в столицата на Филипините. По-късно беше установено, че става дума за покушение, мотивирано от „лични причини“.

Законното притежание на оръжие е строго регулирано в тази югоизточна азиатска страна, но съществува голям черен пазар за огнестрелни оръжия.

Редактор: Дарина Методиева