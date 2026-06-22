Най-малко 54 души са били ранени, а още 18 са в неизвестност след мощна експлозия, последвана от пожар, в един от най-важните центрове за добив и износ на природен газ в Катар.

Инцидентът е станал в индустриалната зона "Рас Лафан" - стратегически енергиен хъб, който играе ключова роля за доставките на втечнен природен газ към световните пазари.

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🚨🇶🇦 Video shows initial moments after the massive explosion at Ras Laffan Gas Plant in Qatar, filmed from afar.



This does not look like an accident...



Source: MES (Telegram) / Writer: Samuel https://t.co/ZmCcdNUUP0 pic.twitter.com/ZC3qAk97Pt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026

Според първоначалната информация взривът е избухнал в съоръженията на газовия завод „Барзан“ по време на дейности, свързани с възстановяването на производството и износа на суровината.

Аварията идва в момент, когато Катар постепенно възобновява работата на енергийната си инфраструктура след продължителни затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток. През последните седмици страната беше принудена да ограничи част от дейността си заради напрежението в региона и несигурността около преминаването на танкери през стратегическия морски коридор.

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След като ограниченията започнаха да отслабват в хода на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта между Иран и неговите противници, катарските власти стартираха подготовка за пълно възстановяване на износа.

🚨Update: Did Iran just strike Qatar?? Massive Explosion rocks Qatar’s Rass Laffan Oil Industrial Area! Cause of the explosion is ‘under investigation!’



— Qatar Interior Ministry pic.twitter.com/e4l7V5775J — US Homeland Security News (@defense_civil25) June 21, 2026

JUST IN: Huge explosion at Qatar’s Rass Laffan Industrial Area



📸 Faytuks Network pic.twitter.com/6MZ6kpEkm7 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 21, 2026

Засега не е ясно какви са щетите по производствените мощности след взрива и пожара в „Барзан“ и дали инцидентът ще повлияе на обемите природен газ, предназначени за международните пазари.

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Спасителните екипи продължават издирването на хора, за които все още няма информация. Предстои разследване на причините за експлозията, а експерти предупреждават, че евентуално продължително прекъсване на работата на терминала може да окаже влияние върху цените на природния газ на международните пазари. Катар е сред водещите износители на втечнен природен газ в света и всяко смущение в производството му се следи внимателно от енергийните пазари.

Редактор: Цветина Петкова