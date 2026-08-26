Към момента местните власти съобщават за най-малко 31 жертви

Стотици хора са в неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Към момента властите съобщават за над 400 изчезнали туристи и пътуващи, като 384 са чуждестранни граждани.

Най-малко 31 тела са открити в различни райони на Непал след внезапните наводнения в сряда сутринта, съобщиха от непалската полиция пред „Би Би Си“. Броят на жертвите може да нарасне, тъй като достъпът до някои от най-тежко засегнатите райони е затруднен заради разрушените пътища и мостове.

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Бедствието е засегнало района на река Бхоте Коши в северен Непал в ранните часове на сряда. Водите са достигнали района на Расува около 9:00 часа местно време и са причинили сериозни разрушения в населените места по течението, както и в съседните райони Нувакот и Дхадинг. 

Първоначално непалският министър на външните работи Шишир Ханал съобщи пред парламента, че според предварителната информация земетресение, регистрирано около 08:37 часа местно време, е предизвикало лавина, която впоследствие е довела до внезапните наводнения. По думите му информацията все още се проверява. 

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Снимка: БТА

Говорител на непалската армия съобщи, че до момента са спасени 88 души, пострадали при наводненията. Военните се опитват да достигнат и до още 115 души, които се намират в село Майлунг. По думите на Раджарам Баснет за издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. 

Според предварителните данни на Туристическия борд на Непал сред 291-те чуждестранни граждани в неизвестност има 105 индийци, 37 индийски граждани, живеещи извън страната, 12 британци, 17 малайзийци, четирима южноафриканци, трима американци, един австралиец и един нидерландец. Сред британците има и 13-годишно дете, съобщава туристическа компания. Националността на още 111 души все още не е потвърдена. 

Осем южнокорейски граждани са в неизвестност след внезапните наводнения в Непал, съобщи Министерството на външните работи на Южна Корея. Те са работили по изграждането на водноелектрическа централа в засегнатия район. Други 10 са блокирани в района и очакват да бъдат евакуирани. Непалските власти са изпратили хеликоптер за спасяването им. Южна Корея е сформирала кризисен щаб и планира да изпрати в Непал екип за бързо реагиране, включващ представители на правителството, пожарната и полицията. 

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Снимка: БТА

Туристическият борд подчертава, че списъкът е предварителен и се извършва проверка на местонахождението и състоянието на хората чрез туристически агенции, гидове, местните власти и службите за сигурност. 

Наводненията са нанесли сериозни щети на населените места по течението на река Бхоте Коши. В Нувакот калните води са залели къщи и улици, а в района на Тришули Базар видеозаписи показват как придошлата река помита мост и разрушава многоетажни сгради.

Засегнати са също пътища, мостове, комуникационна и енергийна инфраструктура. 42-километровият път, свързващ Бетравати с граничния пункт Расувагади на границата с Китай, е повреден на множество места, като няколко бетонни моста са били отнесени от водата. 

​Непалските власти съобщават и за изчезнали служители на силите за сигурност. По последни данни 26 полицаи са в неизвестност, а спасителните операции продължават. 

Бедствието засегна и тибетската страна на границата, където са нанесени сериозни щети на пътища, електропреносна и комуникационна инфраструктура. Китайските власти също провеждат операции по издирване и спасителни дейности. 

Китайският президент Си Дзинпин нареди да бъдат положени „всички усилия“ за издирването и спасяването на хората, които са в неизвестност след свлачището в Тибет, съобщават китайските държавни медии. 

Власти в Китай съобщават за „многобройни жертви“ и в района на Гиронг, близо до границата с Непал.  Китайското правителство е изпратило допълнителни екипи в Тибет за участие в спасителните операции.

Това е най-тежкото природно бедствие в Непал от земетресението през 2015 г., което отне живота на близо 9000 души.

Редактор: Иван Иванов
Източник: "Би Би Си", "Ройтерс"

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