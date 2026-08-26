Стотици хора са в неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Към момента властите съобщават за над 400 изчезнали туристи и пътуващи, като 384 са чуждестранни граждани.

Най-малко 31 тела са открити в различни райони на Непал след внезапните наводнения в сряда сутринта, съобщиха от непалската полиция пред „Би Би Си“. Броят на жертвите може да нарасне, тъй като достъпът до някои от най-тежко засегнатите райони е затруднен заради разрушените пътища и мостове.

Най-малко 30 загинаха при свличане на сметище в Гвинея

BREAKING: Moment flash floods swept away several houses and a bridge near Trishuli Bazar in Nepal pic.twitter.com/rqotIPbn6B — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026

Бедствието е засегнало района на река Бхоте Коши в северен Непал в ранните часове на сряда. Водите са достигнали района на Расува около 9:00 часа местно време и са причинили сериозни разрушения в населените места по течението, както и в съседните райони Нувакот и Дхадинг.

Първоначално непалският министър на външните работи Шишир Ханал съобщи пред парламента, че според предварителната информация земетресение, регистрирано около 08:37 часа местно време, е предизвикало лавина, която впоследствие е довела до внезапните наводнения. По думите му информацията все още се проверява.

Снимка: БТА

Говорител на непалската армия съобщи, че до момента са спасени 88 души, пострадали при наводненията. Военните се опитват да достигнат и до още 115 души, които се намират в село Майлунг. По думите на Раджарам Баснет за издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера.

A girl captured the devastating flash flood in Nepal from a moving bus. The sheer destruction is truly horrific. pic.twitter.com/DcgLR0LwZg — Indrajit (@Lotus_indrajit) August 26, 2026

Според предварителните данни на Туристическия борд на Непал сред 291-те чуждестранни граждани в неизвестност има 105 индийци, 37 индийски граждани, живеещи извън страната, 12 британци, 17 малайзийци, четирима южноафриканци, трима американци, един австралиец и един нидерландец. Сред британците има и 13-годишно дете, съобщава туристическа компания. Националността на още 111 души все още не е потвърдена.

Осем южнокорейски граждани са в неизвестност след внезапните наводнения в Непал, съобщи Министерството на външните работи на Южна Корея. Те са работили по изграждането на водноелектрическа централа в засегнатия район. Други 10 са блокирани в района и очакват да бъдат евакуирани. Непалските власти са изпратили хеликоптер за спасяването им. Южна Корея е сформирала кризисен щаб и планира да изпрати в Непал екип за бързо реагиране, включващ представители на правителството, пожарната и полицията.

Снимка: БТА

Туристическият борд подчертава, че списъкът е предварителен и се извършва проверка на местонахождението и състоянието на хората чрез туристически агенции, гидове, местните власти и службите за сигурност.

Nepal flash flood –



नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।



पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026

Наводненията са нанесли сериозни щети на населените места по течението на река Бхоте Коши. В Нувакот калните води са залели къщи и улици, а в района на Тришули Базар видеозаписи показват как придошлата река помита мост и разрушава многоетажни сгради.

Засегнати са също пътища, мостове, комуникационна и енергийна инфраструктура. 42-километровият път, свързващ Бетравати с граничния пункт Расувагади на границата с Китай, е повреден на множество места, като няколко бетонни моста са били отнесени от водата.

🚨 INDIA, BE CAREFUL! 🇮🇳



A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.



Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga.



West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 26, 2026

​Непалските власти съобщават и за изчезнали служители на силите за сигурност. По последни данни 26 полицаи са в неизвестност, а спасителните операции продължават.

Бедствието засегна и тибетската страна на границата, където са нанесени сериозни щети на пътища, електропреносна и комуникационна инфраструктура. Китайските власти също провеждат операции по издирване и спасителни дейности.

Китайският президент Си Дзинпин нареди да бъдат положени „всички усилия“ за издирването и спасяването на хората, които са в неизвестност след свлачището в Тибет, съобщават китайските държавни медии.

🔴🇨🇳🇳🇵 ALERTE INFO — Une catastrophe majeure frappe la frontière entre la Chine et le Népal.



Un violent glissement de boue survenu côté népalais a touché des postes-frontières au Tibet.



Les autorités chinoises font état de nombreuses victimes et de personnes disparues. Routes,… pic.twitter.com/6XlcFf2jO9 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 26, 2026

Власти в Китай съобщават за „многобройни жертви“ и в района на Гиронг, близо до границата с Непал. Китайското правителство е изпратило допълнителни екипи в Тибет за участие в спасителните операции.

Това е най-тежкото природно бедствие в Непал от земетресението през 2015 г., което отне живота на близо 9000 души.

Редактор: Иван Иванов