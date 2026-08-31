Депутати от „Прогресивна България”, ГЕРБ, „Демократична България” и „Възраждане” отидоха днес в Северна Македония. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани.

Днес разпитват вещи лица, експерти, които трябва да обяснят механизма на катастрофата. Залата, където се гледа делото, е препълнена и няма място за всички желаещи да влязат в нея. Съдът обаче днес няма да се произнесе дали Ива Михайлова може да напусне РСМ.

Един от свидетелите по делото отказва да се яви пред Темида. Близки на момичето смятат, че това е от страх. Те казват, че Ива не може да напусне освен РСМ, но и самия град Кочани.

Съдът в Северна Македония потвърди отказа за лечение на Ива Михаилова

Близо година след инцидента, Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото ѝ лечение в България. Това, което стана ясно преди месеци, е становище на специалисти от РСМ и то е, че Ива може да получи лечение в болници в България, Турция или Израел.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Днес близки на Ива и хора, които я подкрепят, се събраха на протест пред съда.

„Ива има нужда да се лекува, но не може да търси помощ тук. Искаме да бъде в болница в България, но документите ѝ са взети, затова не може да излезе от РСМ”, каза дядото на младата жена - Живко Кушевски.

„Вече делото трябваше да бъде завършено, защото Ива се нуждае от лекарска помощ, тя може да остане инвалид и виновници за това ще бъдат хората от съда. Съдебната система тук е привидно независима”, смята кръстникът на Ива - Илями Мемодов.

Припомняме, че преди време премиерът Румен Радев обяви, че е МВнР е готово с протестна нота по случая, а от външното ни министерство дадох заявка, че се предприемат всички необходими мерки да се осигури правото за лечение на Ива. Президентът Илияна Йотова реагира неведнъж и обяви, че ще сезира генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Тя посочи, че е писала писмо и до македонския си колега, но не е получила отговор.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

► Протест в София в подкрепа на Ива Михайлова

В същото време в София се провежда протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Ива Михайлова. Организацията е на Фондация "Македония".

На място е и бащата на Ива Михайлова, който благодари за подкрепата. Той настоява дъщеря му да се прибере в България, където вече има организация за нейното лечение. „Сърдечно благодаря за подкрепата и се надявам жестокостта в тази държава да спре. Искам час по-скоро детето ми да се прибере”, каза родителят.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

„Събрали сме се, за да кажем на РСМ, че Ива има право на лечение, тъй като тя в момента е инвалид и има нужда от спешна операция. Съдебният процес там е фарс и експертизата за катастрофата е писана от полицай, който няма нужното образование. Другото ни искане е българите в РСМ да получат права, да бъдат включени в Конституцията и да спре тяхното преследване”, настоя организаторът на протеста Виктор Стоянов.

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