Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основен акцент в разговора е била средата за сигурност в региона. Обсъдени са и актуални въпроси от дневния ред на НАТО.

Румен Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа

В срещата са участвали и ръководителите на двете български служби за сигурност - председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев.

Редактор: Цветина Петкова