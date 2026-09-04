„Инфраструктурата на Слънчев бряг трябва да премине във владение на общината и ВиК дружеството, а дългогодишният проблем с „Слънчев бряг“ АД трябва да бъде решен по законов път". Това заяви регионалният министър Иван Шишков.

„Това, което се случва с години, е абсолютно незаконосъобразно и ние считаме, че трябва да се сложи край по законов път. Казах на дружеството, че предлагаме те да бъдат така любезни да прехвърлят това, което се полага, на българските граждани. Не може и не трябва да правим така, че да даваме допълнително пари от джоба на българските данъкоплатци“, заяви Шишков.

Той подчерта, че държавата няма намерение да закрива дружеството, а основният въпрос е инфраструктурата да бъде поставена под управлението на институциите, на които принадлежи.

Според Шишков през годините не е било направено достатъчно за развитието на курорта, а самото дружество не може да се издържа по този начин.

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► Над 4000 комисионери работят в курорта

Министърът на туризма д-р Илин Димитров заяви, че в Слънчев бряг има над 4000 комисионери. По думите му проблемът е дългогодишен и е необходима промяна, която да доведе до изсветляване на сектора.

Димитров посочи, че според кмета на Несебър приходите от туристическия данък, въпреки огромната леглова база в района, са по-ниски от тези на община Варна.

„Ние готвим промени в системата за туристическа информация, където да се изсветли секторът“, обясни министърът. Той подчерта, че целта не е да се води борба с краткосрочните наеми, а да се регулира услугата. Предвижда се и промяна, при която половината от средствата, събрани от общините от туристически данък, да бъдат целево насочвани към авиосвързаност или маркетингови дейности.

По думите на Димитров това би помогнало за развитието на туризма и за създаването на повече събития в страната.

► Повече полети от Германия през следващия сезон

„Имаме много голям пробив на немския пазар. За догодина имам договорени над 100 000 седалки повече спрямо тази година, като очакваме те да стигнат поне 150 000, което изцяло променя начина, по който ще се развие сезонът“, заяви Димитров.

Той допълни, че следващата година страната ни ще бъде домакин и на „Евровизия“, което според него може да допринесе за удължаването на туристическия сезон. Предвижда се създаването и на фонд за свързаност и реклама.

► Какво ще се случи с павилионите в Слънчев бряг

По темата за павилионите в курорта Димитров заяви, че „Слънчев бряг“ АД няма да има нито един павилион. По думите му местните власти трябва да регулират процедурата. „Аз не съм против павилионите, а против начина, по който изглеждат“, обясни министърът.

Министрите на туризма и регионалното развитие работят съвместно по реформата, свързана с курортната инфраструктура

► Магистрала „Черно море“

Иван Шишков коментира и плановете за изграждане на автомагистрала „Черно море“. По думите му в момента се избира трасе, като магистралата ще има връзка с Турция и Румъния.

В програмата на правителството е заложено изработването на идеен проект и устройствен план за магистралата. Шишков очаква в следващите няколко месеца да бъде изготвено и заданието за проекта.

Регионалният министър коментира и твърденията на опозицията, че е раздавал бонуси за около 1 милион лева. Той обясни, че служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са получавали бонуси, но към момента сумите са по-малки.

Шишков подчерта, че в министерството работят много служители и че през последните му месеци изискванията към администрацията са били значително по-високи. „Ако искаме да има магистрали, всички трябва да работим и то в една посока“, заяви той.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Дарина Методиева