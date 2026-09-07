Производството на вино във Франция вероятно ще бъде сред най-слабите за последните 30 години. Очаква се добивът в района на Шампан да намалее наполовина спрямо 2025 година, след като свиването на лозовите масиви и силните жеги и суша са нанесли сериозни щети на лозята и гроздето. Това съобщи френското Министерство на земеделието в страната.

В първата си прогноза за тазгодишното производство ведомството, което посочва Франция като втория най-голям производител на вино в света след Италия, очаква то да достигне 33,9 милиона хектолитра.

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Това е с 6% по-малко спрямо миналата година и със 17% под средното ниво за периода 2021–2025 г. Един хектолитър се равнява на 100 литра или приблизително 133 стандартни бутилки вино.

Това ще бъде третата поредна година със слаба винена реколта във Франция след ниските добиви през 2024 и 2025 г. Въпреки че условията през пролетта първоначално даваха надежди за по-добра реколта, сушата и горещите вълни през лятото са нанесли щети на лозята и са намалили добивите, посочват от министерството.

Повечето производители на вино във Франция, както и в други европейски държави, са започнали гроздобера необичайно рано тази година заради екстремните горещини, съобщават още от ведомството.

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Франция традиционно е най-големият износител на вино в света по стойност на износа. Площта на лозовите насаждения е намаляла с 2,5% тази година. Свръхпредлагането на фона на намаляващото потребление на вино е накарало винопроизводителите през последните години да изкоренят част от лозята си.

Извън винения сектор повечето френски земеделски производители също са били сериозно засегнати от рекордните горещини през това лято, които са нанесли щети на селскостопанските култури и пасищата и са довели до недостиг на водни ресурси.

Редактор: Никола Тунев