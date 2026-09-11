Терористичните атаки от 9/11 бележат повратна точка в историята на САЩ. Това е не само най-тежкото нападение на американска земя, но и един от най-мрачните дни в съвременната история на света.

Чарлз Улф веднага разбрал, че нещо не е наред, когато самолет прелита ниско над апартамента му в Ню Йорк в една слънчева сутрин преди 25 години. Само секунди по-късно машината се врязва в Северната кула на Световния търговски център - сградата, в която работела съпругата му Катрин. Тя загива на място, превръщайки се в една от 2977-те жертви на терористичните атаки на „Ал Кайда“ срещу САЩ на 11 септември 2001 г.

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„Разбрах го веднага, когато самолетът прелетя над нашата жилищна сграда. Това беше двумоторен реактивен самолет, летящ с пълна скорост“, разказва Чарлз, който е провесионален пилот. „Бях толкова сигурен, че се обадих на ФБР и им казах: "Това не беше инцидент, беше умишлено“, спомня си той.

Година по-късно, когато Чарлз се среща с агента на ФБР, приел обаждането му, той му казал: „Ти беше първият човек, който ни насочи към факта, че това не е било инцидент“.

Впоследствие Чарлз оглавил кампания, за да гарантира, че семействата на жертвите ще получат справедливо обезщетение. Той казва, че неговата „прекрасна“ съпруга би се гордяла с това, за което се е борил.

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Недоволен от управлявания от правителството на САЩ Фонд за обезщетяване на жертвите от 11 септември, той успешно оказал натиск върху властите да разпределят средствата по-справедливо и да ги предоставят на повече хора.

По-късно борбата му за справедливост се превръща в сюжет на филма Worth, а в образа му се превъплъщава хливудската звезда Стенли Тучи.

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Редактор: Станимира Шикова