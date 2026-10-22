Основният съд в Охрид освободи от обвинение Борче Ангелов и Илия Спасески за побоя над Християн Пендиков , секретар на заличеното вече сдружение „Цар Борис Трети" в Охрид, предава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Делото беше върнато за ново разглеждане от Апелативния съд в Битоля, след като и прокуратурата, и защитата на двамата обвиняеми Борче Ангелов и Илия Спасески обжалваха решението за по 8 месеца ефективна присъда за нанасяне на тежка телесна повреда на Пендиков.

В хода на днешното и единствено заседание по делото не бяха добавени нови доказателства, а аргументите за решението си съдията обяви, че ще представи в писмен вид.

„Днес съдът в Охрид постанови позорно решение по моя случай. За по-малко от два часа двамата, които ме пребиха жестоко, бяха освободени от наказателна и всякаква друга отговорност”, написа Пендиков във Facebook.

Осъдиха на затвор биячите на Християн Пендиков

„Днешният ден отново показва, че насилието срещу българите в Северна Македония е безнаказано. Това е срамен акт за една държава, която твърди, че е правова. Решение, което ясно сочи защо тук никой няма доверие в съдебната система. Несправедливост, която обяснява защо тази държава остава и ще остане толкова далеч от Европейския съюз”, пише Пендиков.

„Няма да мълча! Няма да се откажа да търся справедливост! И няма да позволя случилото се с мен да бъде забравено. Да си българин не е престъпление! Да отстояваш своята идентичност не е престъпление! А правото на справедливост трябва да принадлежи на всеки човек, независимо от неговата националност”, завършва поста си Пендиков.

За да се запознаят с хода на делото и да подкрепят Пендиков в Охрид дойдоха и депутатите от българския парламент Ивайло Шотев от „Продължаваме промяната”, Ангел Янчев от „Възраждане”, Стоян Тричков от „Прогресивна България”, Стефан Арсов от ГЕРБ и Атидже Алиева от ДПС, които изразиха изненада и разочарование от решението на съдията. Същият съдия през 2025 г. произнесе осъдителна присъда от осем месеца ефективен затвор за Илия Спасески и Борче Ангелов.

През март миналата година обвиняемите Илия Спасески и Борче Ангелов получиха по осем месеца ефективна присъда „лишаване от свобода" за нанасяне на тежка телесна повреда за побоя над Християн Пендиков, случил се във вечерните часове на 19 януари 2023 г. пред заведение в Охрид.

Секретарят на сдружението „Цар Борис Трети”, което по-късно беше официално заличено от регистрите в Северна Македония, беше нападнат и пребит и с два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба беше докаран за лечение във ВМА-София.

По време на делото, което продължи почти две години, бяха разпитани свидетели и на обвинението, и на защитата, а заседанията многократно бяха отлагани. В произнесената присъда за нанасяне на тежка телесна повреда отпадна мотивът „от омраза”, който съдът в Охрид е счел за недоказан.

Редактор: Станимира Шикова