Всички гости на церемонията на раздаването на наградите „Златен глобус” се появиха с черни дрехи. Вместо бляскави тоалети, които сме свикнали да виждаме и обсъждаме, звездите на Холивуд показаха своето отношение към сексуалните посегателства, за които разбра целият свят в последните месеци. Затова и наградите, които приключиха преди няколко часа, минават под този знак.

ВИЖТЕ РАЗКОШНИТЕ ЧЕРНИ ТОАЛЕТИ НА ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ

„Първото нещо, което ми направи впечатление е, че червеният килим буквално потъна в черно. Церемонията почерня заради аферата „Харви Уaйнстийн” – този продуцент и режисьор в Холивуд, който беше обвинен в сексуален тормоз и след него редица други мъже бяха обвинени в същото. Тази церемония беше по-скоро политическа, отколкото забавна”, коментира Мариян Станков-Мон Дьо в студиото на „Здравей, България”.

Тази вечер от 21 часа по Kino Nova ще може да гледате 75-ата церемония от наградите „Златен глобус”.

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