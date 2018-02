Снежна буря връхлетя голяма част от Европа, предизвиквайки злополуки и нарушения на транспорта, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

В Рим бяха затворени всички училища и най-известният паметник на града след падането на първия сняг от 2012 г.

Колизеумът - най-посещаваният туристически обект в Италия, беше затворен наред с намиращия се наблизо Римски форум и Палатинския хълм, а властите призоваха хората да не излизат от домовете си, ако не се налага.

В резултат улиците бяха необичайно тихи, а хората снимаха необикновената метеорологична обстановка, предаде БТА.

Rome, Italy covered in snow ❄️🇮🇹👇



The weather event known as the #BeastFromTheEast has arrived & will keep much of Europe in sub-freezing temperatures through Wednesday. Stay warm! pic.twitter.com/oLzWxiJiQy