Учени, политици, холивудски и музикални звезди изразиха скръбта си в социалните мрежи след новината за смъртта на великия астрофизик Стивън Хокинг. Той издъхна в дома си в Кеймбридж на 76-годишна възраст в деня, в който е роден Албърт Айнщан.

„Той беше велик учен и необикновен човек, чиято работа ще живее още дълги години напред във времето. Неговите кураж и постоянство, както и брилянтното му чувство за хумор вдъхновиха много хора по цял свят. Веднъж той каза: „Вселената не би означавала почти нищо, ако не беше дом на хората, които обичаш”. Винаги ще ни липсва”. Това гласи трогателното изявление на трите деца на Хокинг – Луси, Робърт и Тим.

Чрез официалния си акаунт в Twitter и от НАСА почетоха паметта на гениалния учен.

„В памет на Стивън Хокинг, именит физик и посланик на науката. Неговите теории отключиха цяла вселена от възможности, които ние и целият свят изучавам. Дано да продължи да лети като Супермен, както каза на астронавтите от Международната космическа станция през 2014 г.”, написаха от НАСА.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

От Европейската космическа агенция пък казаха, че Хокинг „ни показа, че няма граници, когато искаш да постигнеш мечтите си”. И публикуваха снимка на учения в безтегловност по време на полет до нулева гравитация през 2007 г.

"Space, here I come" - remembering world renowned physicist Stephen Hawking, who showed us there are no limits to achieving our dreams. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/52hpw0Tfwf — ESA (@esa) March 14, 2018

От „The Planetary Society” – една от най-големите неправителствени организации, която представя изучаването на Космоса чрез иновативни проекти, публикуваха снимка на екипа с Хокинг и написаха: „Сбогом, д-р Хокинг! Благодарим Ви, че споделихте Вашия красив ум с бледата синя точица (бел. ред. наименование на снимка на Земята, направена на 14 февруари 1990 г. от космическия апарат „Вояджър 1” от разстояние 6 млрд. км).

Goodbye, Dr. Hawking. Thank you for sharing your beautiful mind with this pale blue dot. pic.twitter.com/7XIHFBjo3z — Planetary Society (@exploreplanets) March 14, 2018

Звезди от киното и музикалната сцена също изказаха съболезнования за смъртта на Хокинг.

Актьорът Еди Редмейн, който се превъплъти в образа на астрофизика във филма „Теорията на всичко”, написа: „Загубихме един наистина красив ум, изключителен учен и най-забавния човек, когото имах удоволствието да познавам. В мислите ми съм с невероятното семейство на Стивън Хокинг”.

Певицата Шер пък си спомни за деня, в който е обядвала със Стивън Хокинг. И завърши поста си с: „Почивай в мир, скъпи”.

Поп дивата Кейти Пери описа загубата като „голяма черна дупка” в нейното сърце.

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2018

Звездата от „Стар Трек” Джордж Такеи написа в Twitter: „Един от най-великите умове, създадени от нашия вид, се завърна при звездите”.

Ал Джийн - сценарист на анимацията „Семейство Симпсън”, къде Хокинг се появява, отбеляза, че чувството за хумор на учения е било „огромно като Вселената”.

.@TheSimpsons RIP Stephen Hawking. A sense of humor as vast as the universe. pic.twitter.com/528kWRhfVR — Al Jean (@AlJean) March 14, 2018

Покойният астрофизик се появява много пъти и в комедийния сериал „Теория за Големия взрив”. Екипът на ситкома публикува снимка на Хокинг, заобиколен от актьорския състав, под която пише: „Беше чест, че участва в сериала. Благодарим ти, че вдъхнови нас и света”.

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) March 14, 2018

