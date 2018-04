Херцогинята на Кеймбридж и съпруга на британския принц Уилям – Кейт Мидълтън, е приета в лондонската болница „Сейнт Мери“ с контракции, съобщи кралското семейство.

Фенове окупираха болницата, в която Кейт Мидълтън трябва да роди

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.