Британската столетница Дорис Олив Нетинг съветва, ако искаме да достигнем нейното дълголетие, да правим като нея и всеки ден да изпиваме по една халба бира, пише в. "Метро", цитиран от БТА.

Дорис живее в град Плимут, в южната част на Англия. От края на Втората световна война до ден днешен тя редовно е изпивала по една халба тъмно пиво.

