Холивудската звезда Никол Кидман се преобразила до неузнаваемост за ролята на детектив с мъчителна история в новата драма "Destroyer". Филмът бе представен на Лондонския кинофестивал, съобщава БТА.

Никол Кидман - СНИМКИ ПРЕДИ И СЕГА (ГАЛЕРИЯ)

Носителката на "Оскар" заменила русата си коса с къса прическа и имала изнурен вид, за да изпълни ролята на Ерин Бел - детектив, чието минало продължава да го преследва години, след като се е внедрил под прикритие в гангстерска банда и е участвал в операция с опустошителни последствия.

After watching #Destroyer:



*throws all the awards at Nicole Kidman* pic.twitter.com/c7LQp4mp22