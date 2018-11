Принц Чарлз връчи Ордена на Британската империя трета степен на актьора Хю Лори на церемония в Бъкингамския дворец, съобщи Би Би Си.

Хю Лори стана командир на ордена за принос в драматичното изкуство. Това е вторият му Орден на Британската империя. През 2007 г. беше произведен в негов офицер.

Във Великобритания Хю Лори е най-известен с ролята си в сериала "Черното влечуго". Той е участвал също във филмите "Всичко е възможно, бейби" и "Стюарт Литъл". Световна слава му носи американският сериал "Доктор Хаус".

Хю Лори получи звезда на холивудската Алея на славата през 2016 г.

