Актьорът и носител на "Оскар" Том Ханкс ще връчи приза за цялостно творчество на ветерана Алън Алда на предстоящата церемония за наградите на американската Гилдия на филмовите актьори, предаде БТА.

През октомври миналата година Алда беше обявен от актьорската гилдия за 55-ия носител на почетното й отличие. Актьорът ветеран и носител на награди "Златен глобус" и "Еми" ще бъде почетен на 27 януари, когато професионалната организация ще раздаде годишните си отличия.

Почетният приз ще бъде връчен на 82-годишния Алън Алда от друг любимец на публиката - Том Ханкс. "Вълнуващо е, че Том се съгласи. Нямах идея, че са поискали това от него. Много благородно от негова страна", споделя ветеранът.

