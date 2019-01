Челси Клинтън обяви, че семейството й се увеличава с още един член, съобщи БТА.

38-годишната дъщеря на Хилари и Бил Клинтън написа в Twitter, че със съпруга й Марк очакват бебе през лятото. Засега обаче запази пола на детето в тайна.

Marc and I have loved watching Charlotte be such a wonderful big sister and we’re excited to watch Aidan become a big brother! We cannot wait to meet our newest addition later this summer.