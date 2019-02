Срещу принц Филип няма да бъдат повдигнати обвинения във връзка с автомобилна катастрофа, при която две жени получиха наранявания, оповестиха британски прокурори, предаде БТА.

Решението идва дни след като Бъкингамският дворец оповести, че 97-годишният принц повече няма да шофира. Съпругът на кралица Елизабет Втора бе зад волана на колата си, когато на 17 януари блъсна друга кола близо до кралската резиденция Сандрингам в Източна Англия. Той не пострада, но две жени в другата кола получиха наранявания, а 9-месечно момченце остана невредимо.

Принц Филип доброволно върна шофьорската си книжка

