31-годишният бегач, удушил пумата, която го нападна миналата седмица на алея за джогинг, описа как се е отбранявал и победил звяра, като стъпил върху врата му в опасната схватка, предаде БТА.

Travis Kauffman identified as the trail runner who fended off an attack from a mountain lion in Colorado - pictured with his girlfriend, Annie. pic.twitter.com/lKlyMDfh7i