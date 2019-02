25-годишна жена роди седем близначета - шест момиченца и едно момченце, в болница в провинция Дияла, Източен Ирак, и децата й станаха общо 10, съобщава БТА.

Жената родила по естествен път и е в добро здраве. Децата са прегледани и също са добре, се казва в комюнике на болницата, където е протекло раждането. Счита се, че това е първото за страната раждане на седем близначета.

Бащата на децата Юсуф Фадл каза, че той и съпругата му не са имали намерение да имат толкова голямо семейство. Двамата родители обаче отказали селективно намаляване по време на бременността, когато разбрали, че ще имат седем деца.

