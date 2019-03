Барабанистът на легендарната британска група Queen Роджър Тейлър съобщи, че се е споминал първият бас китарист на бандата Майк Гроуз, съобщи ТАСС.

"Толкова е тъжна новината за кончината на Майк, написа музикантът във Facebook. Аз за пръв път го чух в групата "Индивидюълс", когато още бяхме ученици. Винаги е забивал яко. Почивай в мир, приятелю!"

Майк Гроуз пристига в Queen в ранните дни на групата през 1970 година и свири с нея само няколко месеца, както и другите двама басисти - Бари Мичъл и Дъг Боги. Докато бандата не се запознава с Джон Дийкън и той става постоянен член.

Rest in peace Mike Grose (far right). Queen’s first bassist.

He played the first three shows of Queens career in 1970 and was Rogers school friend. pic.twitter.com/UdFZjEsnWJ