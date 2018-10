Днес беше предпремиерата на „Бохемска рапсодия” - филмът проследява целия творчески път на легендарната група Queen. Звездата Рами Малек влиза в главната роля на фронтмена Фреди Меркюри. Повече от 25 години след смъртта на вокалиста музиката на групата продължава да радва и вдъхновява феновете.

Саундтракът към филма включва 22 песни, сред които неиздавани до момента записи от изпълнения на Queen по време на благотворителния концерт за набиране на средства за борба с гладуващите в Етиопия - Live Aid (1985 г.) Концертът се провежда едновременно на стадион Уембли в Лондон и стадион J.F.K. във Филаделфия. Резултатът от изпълненията на Queen и начина, по който Фреди грабва публиката с “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Ay-Oh”, “Hammer To Fall” и “We Are The Champions”, са 1 млн. британски лири в подкрепа на благотворителната инициатива.

Важни акценти в саундтрака са и неиздаваната версия на песента “Under Pressure” в изпълнение на Queen и David Bowie, както и изпълнението на “Love of My Life“ от фестивала Rock in Rio през 1985 г. в Бразилия, когато заедно с Queen песента изпълняват 300 хил. души от публиката. Парчето “Don’t Stop Me Now” пък е с изцяло нови партии на Брайън Мей и звучи във вариант, в който би звучало, изпълнено от бандата днес.

Премиерата на "Бохемска рапсодия" е на 2 ноември в Кино Арена. Саундтракът към филма излиза на 26 октомври. Не пропускайте изключителната история на Фреди Меркюри и Queen в родните кина.