На метри под повърхността на Северно море, близо до най-южния край на Норвегия, в малкото градче Båly, с изглед към пролива Скагерак, отвори врати първият подводен ресторант в Европа. 110-футовата структура (33,5 м), наклонена бетонова колона, която прилича на потънал перископ, беше потопена през юли 2018 г. и посрещна първите гости на 20 март, съобщава Си Ен Ен.

"If the weather is bad, it's very rough." A look at Under, a new underwater restaurant designed by @snohetta that juts into the North Sea from the remote village of Båly in Norway. https://t.co/1JxZixf3PP pic.twitter.com/TT54Q5BPC0 — Tim Nudd (@nudd) March 21, 2019

Ресторантът, наречен „Under“, е дизайн на норвежкия екип Snøhetta, който изгради име с проекти като „Bibliotheca Alexandrina“ в Египет и Операта в Осло, както и с обновяването на Таймс Скуеър в Ню Йорк. Ресторантът може да побере до 40 гости, защитени от бетонни стени с дебелина половин метър и има обща вътрешна площ от около 500 квадратни метра, разположени на три нива, предлагащи уникални подводни гледки към околната морска среда през 11-метров широк панорамен прозорец.

An inside view of the underwater restaurant 'Under' in Baaly, Norway, and more photos of the day: https://t.co/XVAlozgOh8 📷 Lefteris Karagiannopoulos pic.twitter.com/aZFTCM2p2Y — Reuters Pictures (@reuterspictures) March 20, 2019

Основателят на Snøhetta коментира: „Това ще ви предложи нови перспективи и начини да видите света“. Ресторантът е построен за около шест месеца на шлеп близо до брега. Повече от половината от конструкцията е потопена и гостите получават достъп чрез стъклена пътека над пропастта между брега и входа, който е на нивото на брега.

Snøhetta completes Europe's first underwater restaurant in Norway

Snøhetta has completed Under, the "world's largest underwater restaurant", which plunges from a craggy shoreline in the remote village of Båly, Norway. pic.twitter.com/kOyxqi6yn5 — Seref Sezgin (@SEREF737) March 21, 2019

"Първият проблем е налягането на водата, тъй като ние сме на 5 метра под повърхността, но най-голямото предизвикателство са вълните. Вятърът и вълните са големи тук. За да издържи на всички тези сили, сградата е леко извита, така че може по-добре да отвърне на вълните. каза отговорникът на проекта Грасдал.

Prvi restoran ispod mora u Europi otvoren je u Norveškoj u selu Båly i puno bolje izgleda izvana, nego iznutra.:-)https://t.co/HxP2MFPy0h pic.twitter.com/ocUCKMCkLA — barbaraslade (@barbaraslade) March 20, 2019

Вкусното меню, създадено от датския главен готвач Николай Елицгаард Педерсен, разчита в голяма степен на местни морски дарове, както и на гъби, плодове, различни морски птици и диви овце от околностите на района.

Вижте още:

Най-популярните туристически дестинации: Очаквания vs реалност

Остров, забранен за жени, влезе в списъка на ЮНЕСКО (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-красивите фонтани в света

12 любопитни места на Земята, които никога няма да видите

Топ 5 на най-слънчевите градове в света

Трите зодии, които ще пътешестват най-много през 2018-а година (ВИДЕО)

10 места, които трябва да посетите през 2018 г. (СНИМКИ)

16-те най-опасни страни на света

Най-скъпите имоти в света, обявени за продажба

12 удивителни неща, които може да видите само в Китай (ГАЛЕРИЯ)

Кои са най-спокойните градове в света

Къде в Европа хората живеят най-добре? (ГАЛЕРИЯ)

Най-високият небостъргач в Европа е почти завършен (ВИДЕО+СНИМКИ)

В Китай пуснаха изкуствен водопад върху фасадата на небостъргач (ВИДЕО)

Остров Палаван - това ли е раят на земята? (ГАЛЕРИЯ)