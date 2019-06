Турският президент Реджеп Ердоган е бил кум на сватбата на германския футболист Месут Йозил в петък. Йозил, който има турски корени, предизвика критики, след като публикува свои снимки с държавния глава преди Световното първенство миналата година. Тогава той се оттегли от футбола заради „расизъм и липса на уважение“, с които се е сблъскал в Германия след публикуването на снимките.

30-годишният играч на "Арсенал" се е оженил в петък за годеницата си, бившата "Мис Турция" Амине Гюлсе в луксозен хотел на бреговете на Босфора, предаде БГНЕС. Двойката е заедно от 2017 година и обяви годежа си през юни 2018-та.

