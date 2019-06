Ветеринари от Бостън извадиха 19 биберона-залъгалки от стомаха на булдог, заведен на преглед, защото престанал да се храни, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

Първоначално в клиниката предписали лекарство на 3-годишния булдог Мортимър, който нямал апетит и му се гадело. То обаче не помогнало и Мортимър спрял изцяло да се храни. По-сериозният преглед и рентгеновата снимка разкрили, че стомахът на Мортимър е пълен с биберони. Вероятно той ги е взимал от двете деца на семейството от месеци.

Ветеринарите са извадили бибероните с уред, без да правят операция на Мортимър. Той вече се е възстановил и се е върнал у дома.

