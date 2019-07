Филмът "Крал Лъв" на "Дисни" дебютира на екрана на 4 725 киносалона в Северна Америка, като събра поразителните 185 милиона долара от продажба на билети, предадоха Асошиейтед прес и БТА. С това си постижение лентата постави рекорд за месец юли. Въпреки че критиката изказа известни резерви към продукцията на Джон Фавро, която е римейк на анимацията от 1994 година, публиката масово се стече да чуе озвучаването на героите с гласовете на Бионсе и Доналд Глоувър и да види иновативните технологии, които направиха възможна реализацията на проекта.

Британският музикант Елтън Джон може да спечели до 13 милиона долара от авторски права, продажби на билети и албуми. В Китай „Цар Лъв“ стартира на 12 юли и вече събра в боксофиса над 50 милиона долара.

През 1994 г. британският музикант написа за анимационния филм прочутите си песни „Сircle of Life“, „I Just Can’t Wait To Be King“, „Can You Feel the Love Tonight“, „Never Too Late“ и други. За песента „Can You Feel the Love Tonight“ той получи „Оскар“ за филмова музика през 1995 г.

На втора позиция тази седмица се класира "Спайдърмен: Далече от дома" с приходи от 21 милиона долара. Миналата седмица лентата заемаше първа позиция в боксофиса

"Играта на играчките: Пътешествието" зае трето място в боксофис класацията на Северна Америка с приходи от 14,6 милиона долара.

Филмът "Плячка" на режисьора Александър Ажа е на четвърто място с 6 милиона долара. Актьорите Бари Пепър и Кая Скоделария са в ролите на баща и дъщеря, останали в капан у дома си по време на ураган заради няколко настървени алигатори, които са го обкръжили.

Пето място в боксофис класацията на Северна Америка зае филмът на Дани Бойл "Вчера си е за вчера" с приходи от 5,1 милиона долара. В него се разказва какво би станало, ако само един човек в света си спомня за песните "Бийтълс".