На 96-годишна възраст почина първият ръководител полети на космическите мисии на НАСА Крис Крафт, съобщава РИА Новости.

"Америка загуби национално богатство със смъртта на един от пионерите на НАСА - командира на полетите на космическите мисии Крис Крафт", се казва в изявлението на ръководителя на НАСА Джим Брайденщайн, публикувано на уебсайта на агенцията.

Снимка: Getty

Откриха първата ясна снимка на Нийл Армстронг, докато ходи по Луната (ВИДЕО+СНИМКА)

"Крис беше един от ключовите членове на екипа, който помогна на нацията ни да изпрати човек в космоса и на Луната, неговият принос е неизмерим," се казва в изявлението. "Крис бе ръководител на полети по време на едни от най-важните моменти в историята на космическите изследвания, когато хората за първи път излязоха в орбитата на Земята и излязоха извън орбиталния космически кораб."

Today is a sad day for the spaceflight community.

Christopher C. Kraft jr. died age 95.

He established Mission Control and was the first flight director of @NASA

More than any other person he was responsible for shaping the culture of Mission Control.#RIPChrisKraft pic.twitter.com/w5EV2MaHwU