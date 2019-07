Месец след сватбата на Шарлот Казираги и Дмитри Расам, нова пищна сватба се състоя в Монако. В събота синът на принцеса Стефани, сестрата на принца на Монако - Албер Втори, се е оженил за дългогодишната си приятелка в присъствието на 200 гости, пише в. "Фигаро", цитиран от БТА.

Nephew of Prince Albert nephew & Princess Stéphanie’s eldest son who is 15th-in-line to the Principality- Take a look at Royal Relatives at the Wedding of Louis Ducruet and Marie Chevallier at the Cathédrale de Notre-Dame-Immaculée in Monte Carlo! https://t.co/JXUeaDFjCk