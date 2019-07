Стюардеса от авиокомпания "Southwest Airlines" се покатери в отделението за ръчен багаж в самолета, съобщава БГНЕС.

Очевидци са заснели видео, което показва как служителката на авиокомпанията наднича от отделението за ръчен багаж над седалките и поздравява пътниците.

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU