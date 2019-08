Новородено еленче, което било изоставено от майка си в зоопарк в Истанбул, е намерило майчини грижи от коза, която е родила собствено потомство в същия ден, предаде БГНЕС.



Кошутата имаше две отрочета, едното от които беше мъртвородено. Вероятно по тази причина майката изостави живото си бебе, съобщават от зоопарка. Затова гледачите на животни отнесли еленчето при козата, която след известно време му позволила да суче.

A new-born fawn, which was abandoned at the Istanbul zoo, has found a new mother in a goat that gave birth on the same day. https://t.co/HHvAhNTyxQ