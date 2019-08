През 2019 година честта да открие филмовия фестивал във Венеция има Хирокадзу Корееда със своя най-нов филм „The Truth”, предаде БТА.

След интригуващия разказ за едно особено японско семейство, който порази Кан през 2018 година и спечели на Корееда „Златна палма” за „Джебчии”, сега режисьорът се фокусира върху отношения между майка и дъщеря и върху изкуството на актьорското майсторство.

Дългоочакваният „Ad Astra” на Джеймс Грей също ще има премиера във Венеция. В него Брад Пит (възхитил отново целия свят в най-новия филм на Тарантино) е астронавт, потеглил към границите на слънчевата система в търсене на изгубения си баща (Томи Лий Джоунс) и на ключ към една мистерия, която поставя под въпрос оцеляването на човечеството.

Снимка: Getty images

Започна филмовият фестивал във Венеция

Netflix отново ще разчитат на добро позициониране във Венеция, особено след миналогодишния успех на „Roma” – предстои среща със Скарлет Йохансон и Адам Драйвър в „Marriage Story” на Ноа Баумбах (филмът ще бъде представен също в Телюрайд и Торонто), Мерил Стрийп с Гари Олдман и Антонио Бандерас са режисирани от Стивън Содърбърг в „The Laundromat”, а историята за „документите от Панама” я разказват заедно с Джефри Райт, Дейвид Шуимър, Матиас Схонартс, Джеймс Кромуел и Шарън Стоун.

Сред филмите със специални премиери във Венеция е „An Officer and a Spy” на Роман Полански. В основната конкурсна програма ще се състезават новите филми на Пабло Лараин „Ema”, на Рой Андершон (носител на „Златен лъв” с „Гълъб, кацнал на клон, размишлява за битието”) – „About Endlessness”, „No. 7 Cherry Lane” на китайския режисьор Йонфан, както и „Wasp Network” на Оливие Асаяс. Сред заглавията е нужно да бъдат отбелязани (и заради равнопоставеността на половете, за която всички форуми и институции вече строго следят) и двата филма, режисирани от дами – „The Perfect Candidate” е дело на Хайфа Ал-Мансур, първата жена, заснела филм в Саудитска Арабия, а „Babyteeth” с Бен Менделсон и Елиза Сканлън носи авторския подпис на дебютантката в „голямото” кино Шанън Мърфи.

Снимка: БГНЕС

Във Венеция отново ще дебютират „горещи” телевизионни заглавия – Паоло Сорентино ще представи два епизода от продукцията на Sky Studios, HBO and CANAL+ „The New Pope”, с участието на Джъд Лоу и Джон Малкович, а Стефано Солима ще има възможност да покаже началото на „ZeroZeroZero” – продължение на изключително популярната поредица „Gomorrah the Series”, продуцирани от Sky Studios, CANAL+ and Amazon. След конкурсните програми на Венеция отново фигурира бъдещето – под формата на секцията VR – Виртуална реалност, където ще се състезават 36 нови проекта от цял свят, представяйки развитието на технологиите и възможностите за нестандартно разказване на истории.

Джули Андрюс и Педро Алмодовар ще бъдат удостоени със „Златен лъв” за цялостен принос към света на киното. В тазгодишното жури на основната конкурсна програма е поканена аржентинската режисьорка, сценарист и продуцент Лукреция Мартел, като негов президент, а нейни колеги са Пирс Хендлинг, изпълнителен директор на филмовия фестивал в Торонто, австралийската актриса, сценарист и режисьор Дженифър Кент, младата актриса Стейси Мартин, операторът Родриго Прието, японският режисьор Цукамото Шиния и италианският майстор-режисьор Паоло Вирдзи. Какви ще бъдат техните решения и на кого ще раздадат наградите – това ще разберем на 7 септември, когато приключва 76-ото издание на Венецианския филмов фестивал.