Мъжът, който стреля в тексаския град Одеса, е бил уволнен няколко часа преди трагедията, съобщава БГНЕС.

Мъжът откри огън на 31 август и беше убит. В резултат на нападението загинаха 7 души, а 20 бяха ранени. Пострадало е и дете на 17 месеца. Полицията съобщи, че стрелецът е 36-годишния Сет Атор, той не е свързан с терористични организации.

The 36-year-old man who terrorized 2 West Texas towns with an assault-style rifle Saturday had been fired from his trucking job a few hours before he led the authorities on a chaotic high-speed chase that ended with his death and the deaths of 7 others https://t.co/Hc3IeGjMdb — The New York Times (@nytimes) September 2, 2019

Масова стрелба с убити и ранени в САЩ (ВИДЕО)

HEARTBREAKING: The 17-month-old girl who was shot and injured in yesterday’s shooting rampage in Texas has been identified as Anderson Davis. Anderson’s front teeth were knocked out and she has a hole through her bottom lip and tongue. https://t.co/sP5a8LzZWN — Moms Demand Action (@MomsDemand) September 1, 2019

Шефът на полицията в Одеса Майкъл Герке обясни, че първоначално властите са отказали да идентифицират стрелеца, защото не искали да допринесат за неговата „слава за това, което е направил“. По-късно обаче обявиха, че стрелецът Етор е уволнен от работата си в товарна компания часове преди да осъществи стрелбата. Засега служителите на реда нямат данни за мотивите на стрелеца, но стана ясно, че той е действал сам.

"Докато този човек е стрелял, полицаите са го преследвали по магистралата. Успели са да го спрат, преди да влезе в киносалон пълен с хора. Предотвратили са още една трагедия с още много жертви", обясни Кристъфър Комбс, агент на ФБР.

“I’m tired of the dying," says Gov. Greg Abbott, reacting to the mass shooting in West Texas. "The status quo in Texas is unacceptable and action is needed.”



His statement comes on the day a series of new firearm laws that loosen gun restrictions in the state went into effect. pic.twitter.com/3s3WNaP8GS — CNN (@CNN) September 1, 2019