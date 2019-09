Експлозии избухнаха в резултат на пожар в оръжеен склад на окупирания от Кипър район Кириния в северната част на острова. Няколко души са ранени, съобщава БГНЕС.

"Пожар избухна в оръжеен склад на територията на зона за военни обекти. Няколко експлозии поред избухнаха в източната част на Кириния", заяви министърът на външните работи на непризнатата турска република в Северен Кипър, Кудрет Озерсай.

Thankfully we’re in a hotel about 1km away from the army base that’s gone up overnight in Northern Cyprus, Others nearer have been evacuated to the beach. Emergency services on the scene within minutes of the first explosions. pic.twitter.com/LT6C3D3TpI