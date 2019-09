Пет са вече жертвите от наводненията в югоизточната част на Испания. Последното намерено тяло е на мъж на около 50 км югозападно от град Аликанте. Загинали са още трима мъже и една жена. През последните дни над части от Югоизточна Испания се изляха рекордни количества валежи, които причиниха катастрофални наводнения.

Снимка: EPA/БГНЕС

More INTENSE flash floods in Alhaurín el Grande, Malaga, Andalusia, Spain last nigth, Sept 13/14th!! Report: @cule_espanol pic.twitter.com/lzk0lbxHkS