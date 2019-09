Моника Белучи се появи с нова прическа и прикова цялото внимание на Седмицата на модата в Милано, съобщават Дейли Мейл и БГНЕС.

❤️Today in Milan attending the show @dolcegabbana My New hair cut @johnnollet 🌹

Mua @letiziacarnevale

Dressed #dolcegabbana

Jewelry @cartier



#monicabelluci#show pic.twitter.com/qzMNmE15q5